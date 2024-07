Cesena Primavera, che partenza: subito Fiorentina e Juventus

Sarà una partenza durissima, nel campionato Primavera 1, per il neopromosso Cesena. Ieri la Lega Serie A ha presentato il calendario e i baby di Nicola Campedelli sono attesi da due impegni molto affascinanti nelle prime due giornate. Il 17 agosto il Cavalluccio debutterà in casa (sede ancora da definire) contro la Fiorentina, mentre una settimana dopo è in programma la prima trasferta sul campo della Juventus. Saranno tre i turni infrasettimanali e cinque le soste, si chiude sabato 17 maggio 2025 in casa contro l’Inter. In Coppa Italia Primavera, il Cesena debutterà il 30 ottobre in casa contro il Pisa.