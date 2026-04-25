Cesena Primavera, battaglia vincente contro il Sassuolo (3-2)

Il Cesena stende il Sassuolo 3-2. I bianconeri la sbloccano grazie a Galvagno che appoggia in rete su cross delizioso di Zamagni. La seconda frazione si apre con la rete di Rossetti dopo appena un minuto, appoggio di Galvagno e conclusione perfetta del numero 17. Il Sassuolo accorcia a metà secondo tempo: destro a giro di Seminari che si stampa sul palo, la palla carambola poi sul neoentrato Cornescu che accorcia le distanze. Il tris dei romagnoli arriverà su rigore, procurato da Tosku, su mano di Vezzosi, e trasformato dallo stesso numero 10. All’ultimo respiro arriva il 3-2 con Costabile che da distanza impossibile su punizione la mette all’incrocio. Il risultato però non cambierà più.