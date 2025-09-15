Cesena Primavera, amara sconfitta a Verona all’ultimo respiro (2-1)

È una beffa clamorosa la sconfitta del Cesena (2-1) contro il Verona, all’ultimo respiro. La partita dei bianconeri si rivela sin da subito in salita. Al 3’ i ragazzi di Sammarco passano con la botta sotto la traversa di Akale’. Il Cesena perde poi per infortunio, il fulcro del centrocampo, Davide Zamagni (13’), sostituito da Biguzzi. I romagnoli, non subiscono il contraccolpo e si affidano al loro uomo migliore, Frederik Tosku, per pareggiarla. Alla mezz’ora, il numero 10 libera un destro potente e preciso a trafiggere l’estremo avversario per l’1-1. Fontana, al tramonto del primo tempo, è decisivo in due occasioni, prima su De Battisti poi su Popovic, tenendo a galla i suoi. Nella seconda frazione, il Cesena tiene il pallino del gioco. Il Verona non supera praticamente mai la metà campo ma beffa, incredibilmente, i bianconeri all’ultimo respiro con la rete fortunosa di Mussola.