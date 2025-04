Cesena, Prestia lavora a parte e Russo salta Bolzano

Secondo allenamento della settimana per il Cesena, che ieri pomeriggio si è nuovamente ritrovato a Martorano agli ordini di Mignani e del suo staff. Ha continuato a lavorare a parte capitan Prestia, ancora dolorante alla caviglia dopo il brutto colpo preso contro la Juve Stabia. Le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente dallo staff medico e determinanti saranno le risposte che arriveranno tra oggi e domani. Alla seduta non ha invece preso parte Flavio Russo, che all’ora di pranzo ha effettuato gli esami strumentali per chiarire l’entità al problema muscolare emerso nei minuti finali della gara contro le Vespe. Gli accertamenti hanno evidenziato la presenza di una elongazione al flessore della coscia destra. Russo non ci sarà a Bolzano e potrebbe recuperare per Cesena-Frosinone o, più probabilmente, per il derby di Modena in programma il giorno di Pasquetta.

Giudice sportivo

Sabato pomeriggio al Druso (ore 15) il grande ex Fabrizio Castori non potrà contare su uno dei due centravanti titolari, Silvio Merkaj, ammonito per la decima volta a Mantova e fermato ieri per una giornata dal giudice sportivo. Nessuno squalificato nel Cesena, che in diffida ha sempre tre giocatori: Francesconi, Calò e Mendicino. I due ammoniti contro la Juve Stabia, ovvero Adamo e Tavsan, sono saliti rispettivamente a 8 e a 3 ammonizioni a testa ed entreranno in diffida solo al prossimo giallo.

Tifosi a Bolzano