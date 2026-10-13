Cesena, possesso palla inefficace: appena 21 tiri nello specchio

L’inflessibile Var e uno dei pali delle porte del Vigorito hanno respinto sabato il Cesena, che per la prima volta in campionato non solo è stato sconfitto, ma è anche rimasto a secco di gol. Nel giorno in cui si è fermato Shpendi, sono stati Bisoli e Guidi a smoccolare con la tecnologia e con la dea bendata, mentre l’altro bianconero ad essere andato in palla-gol è stato Fiori, l’unico ad aver impegnato il portiere sannita Vannucchi. Il Cavalluccio è uscito dal club delle squadre capaci di segnare almeno un gol in tutte le partite, che ora comprende la capolista Palermo, la sorpresa Mantova, la corazzata Verona e il prossimo avversario dei bianconeri, ovvero l’Avellino. Mentre la squadra che ha trovato il gol in meno partite (solo due, di cui una al Manuzzi) è stata curiosamente la Cremonese, a secco in ben 4 giornate su 6.