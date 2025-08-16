Cesena-Pisa, iniziano le gare che contano. Mignani: “Spero che Klinsmann resti”

Prima gara ufficiale della stagione per il Cesena, che domenica sera alle 20.45 accende i riflettori del Manuzzi per i 32esimi di finale di Coppa Italia contro il Pisa (diretta canale 20 Mediaset). Così Michele Mignani alla vigilia: “Il Pisa l’anno scorso ha stravinto con merito il campionato e in estate pur cambiando allenatore ha mantenuto la base. Per noi è un test importante a 5 giorni dall’inizio del campionato”. Mignani non si è sottratto alle domande sul mercato e su alcuni singoli: “Non siamo certo completo come rosa, ma sono contento perché i nuovi si sono inseriti molto bene. Arrigoni sta bene, da quando è con noi non ha saltato un allenamento e in breve tempo sarà al 100 per cento. Blesa è stato una sorpresa, è un ragazzo introverso che però si è inserito subito benissimo, è un attaccante moderno che sa fare un po’ tutto perché ha fisicità, velocità e buona tecnica. Mi ha stupito perché ha impiegato pochissimo a capire le mie richieste. Klinsmann? A inizio settimana mi avevano detto che rimaneva, io spero che resti, ma se arriva una proposta irrinunciabile ci sta che la società possa cederlo. È una situazione che stiamo vivendo serenamente”. Domani in dubbio Adamo per la febbre.