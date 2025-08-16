Cesena-Pisa, iniziano le gare che contano. Mignani: “Spero che Klinsmann resti”

L’allenatore del Cesena Michele Mignani (a destra) con il vice Simone Vergassola (Zanotti)
Prima gara ufficiale della stagione per il Cesena, che domenica sera alle 20.45 accende i riflettori del Manuzzi per i 32esimi di finale di Coppa Italia contro il Pisa (diretta canale 20 Mediaset). Così Michele Mignani alla vigilia: “Il Pisa l’anno scorso ha stravinto con merito il campionato e in estate pur cambiando allenatore ha mantenuto la base. Per noi è un test importante a 5 giorni dall’inizio del campionato”. Mignani non si è sottratto alle domande sul mercato e su alcuni singoli: “Non siamo certo completo come rosa, ma sono contento perché i nuovi si sono inseriti molto bene. Arrigoni sta bene, da quando è con noi non ha saltato un allenamento e in breve tempo sarà al 100 per cento. Blesa è stato una sorpresa, è un ragazzo introverso che però si è inserito subito benissimo, è un attaccante moderno che sa fare un po’ tutto perché ha fisicità, velocità e buona tecnica. Mi ha stupito perché ha impiegato pochissimo a capire le mie richieste. Klinsmann? A inizio settimana mi avevano detto che rimaneva, io spero che resti, ma se arriva una proposta irrinunciabile ci sta che la società possa cederlo. È una situazione che stiamo vivendo serenamente”. Domani in dubbio Adamo per la febbre.

