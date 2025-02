Cesena-Pisa è più di un classico che manca da oltre 8 anni

Cesena e Pisa sono separate da 267 chilometri, ma su un campo di calcio questa distanza non si percepisce. Nel corso degli anni non sono mancati i duelli ad ogni latitudine, con battaglie campali come quella del 2003, quando ai play-off di Serie C1 entrò in campo pure la polizia. Tra le 19 sfidanti presenti nell’attuale Serie B, il Pisa è la squadra che il Cesena ha affrontato più volte in campionato: i precedenti sono ben 53, uno in più rispetto alle sfide con il Bari e quattro in più rispetto alle gare con il Brescia, le altre due squadre che completano il podio. Pur avendo consumato fiumi di inchiostro e riempito tante pagine di giornale, negli ultimi 20 anni Cesena e Pisa si sono sfidate solo due volte al Manuzzi, sempre in Serie B.

Pareggio

Cesena-Pisa manca addirittura dal 13 novembre 2016, quando al Manuzzi era in programma il “lunch match” della giornata numero 14 di campionato. Il Cavalluccio, in piena zona retrocessione, aveva vinto solo una partita dall’inizio della stagione (1-0 al Carpi due mesi prima) ed era reduce da tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali a Brescia nel giorno dell’esordio di Andrea Camplone sulla panchina bianconera al posto di Massimo Drago, esonerato la settimana prima dopo aver perso a Frosinone. Il debutto al Manuzzi del tecnico pescarese fu positivo, perché il Cesena vinse lo scontro diretto contro i nerazzurri di Gattuso con una doppietta di “Peter Pan” Rodriguez, che consentì al Cavalluccio di mettere in moto e di cominciare la risalita, sfruttando proprio il fattore Manuzzi. Proprio come oggi, anche tra il penultimo e il terzultimo precedente tra Cesena e Pisa erano trascorsi altri nove anni. Il 9 settembre 2007 la squadra di Gian Piero Ventura sbancò il Manuzzi in rimonta: i bianconeri di Castori si illusero dopo pochi minuti con il gol di Mezavilla ma poi vennero ribaltati da Kutuzov e Cerci. Quel Pisa chiuse al 6° posto e si fermò soltanto in semifinale play-off contro il Lecce (poi promosso in A) mentre il Cesena terminò all’ultimo posto.

Emozioni