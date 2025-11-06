Cesena, Piacentini prolunga fino al 2027

Matteo Piacentini e il Cesena avanti insieme fino al 2027. “Cesena Fc - si legge in una nota - comunica di aver prolungato il rapporto sportivo con il difensore Matteo Piacentini fino al 30 giugno 2027. Approdato in bianconero nell’estate del 2023 ed oggi protagonista della sua terza stagione con il Cavalluccio, Piacentini si è sempre per professionalità, spirito di sacrificio ed attaccamento alla maglia. L’intera famiglia del Cesena FC augura a Matteo le migliori fortune per il proseguimento della sua avventura in bianconero”.