Cesena, Piacentini out almeno tre settimane

A pochi giorni dalla chiusura della campagna abbonamenti “Il Cesena è negli occhi di chi lo guarda” è stata sfondata quota 7.000. A ieri sera, infatti, erano 7.030 le tessere acquistate dai tifosi bianconeri in vista del campionato 2026-2027 che scatterà domenica sera al Manuzzi (ore 21) con il big-match contro la Sampdoria. A questo proposito, per la sfida contro i blucerchiati sono stati venduti in prevendita ben 3.753 biglietti, di cui 1.984 per il settore ospiti. Mentre la squadra prosegue la preparazione a Villa Silvia (ieri i bianconeri si sono allenati al mattino, stesso menù previsto anche per la giornata odierna), arrivano notizie abbastanza confortanti sull’entità dell’infortunio muscolare che lunedì sera a Reggio Emilia ha messo fuori gioco Matteo Piacentini dopo una manciata di minuti nella partita di Coppa Italia contro il Sassuolo. Il difensore bianconero si è procurato una lesione di primo grado al flessore della gamba sinistra. Si stimano tre settimane di recupero, quindi Piacentini salterà sicuramente le partite contro Sampdoria, Virtus Entella e Mantova, mentre potrebbe rientrare sabato 12 settembre contro la Cremonese al Manuzzi o nell’ultima sfida prima della sosta sul campo della Juve Stabia, in programma venerdì 18 settembre a Castellammare.