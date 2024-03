Cesena-Pescara, quasi 12mila tifosi bianconeri prenotati in attesa di Gubbio-Torres

Prosegue a gonfie vele la prevendita per il big-match in programma sabato pomeriggio alle ore 16.15 all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi tra Cesena e Pescara. Una sfida sentitissima per la forte rivalità tra le due tifoserie ma soprattutto una sfida che metterà in palio la promozione dei romagnoli in Serie B solo se questa sera la Torres non riuscirà a vincere allo stadio Pietro Barbetti di Gubbio (ore 20.45).

Nella giornata di ieri sono stati staccati altri 1.097 biglietti per un totale che ha raggiunto quota 5.365, di cui 245 nel settore ospiti. Al momento, considerando anche i 6.535 abbonati, sono quasi dodicimila (11.900, per l’esattezza) gli spettatori che entreranno sabato al Manuzzi.

Coreografia

Il colpo d’occhio sarà notevole non solo in curva Mare, il primo settore ad aver fatto registrare il tutto esaurito dopo poche ore, ma anche in gradinata, dove l’associazione Insieme per il Cesena (che comprende i club Kick Off, Sant’Egidio e Torcida) allestirà una speciale coreografia che coinvolgerà sia il settore superiore che inferiore: “La squadra ci sta facendo vivere una stagione meravigliosa con la speranza che il sogno si avveri - il comunicato di Insieme per il Cesena - e noi abbiamo voluto non essere da meno e da alcuni mesi stiamo lavorando per colorare di bianconero una parte del Manuzzi. Invitiamo tutti i tifosi della gradinata a essere collaborativi”.

Prestia “ammaccato”

Nel frattempo, la squadra continua a lavorare a Villa Silvia, dove ieri i bianconeri si sono di nuovo allenati al mattino. Sono due i giocatori che continuano a lavorare parte: capitan De Rose e Piacentini. Non è al meglio neppure Prestia, dopo il brutto colpo alla caviglia ricevuto domenica a Lucca, ma il difensore centrale dovrebbe stringere i denti ed essere regolarmente a disposizione contro il Pescara.