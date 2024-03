Cesena-Pescara: quasi 11mila tifosi già prenotati

Cresce l’attesa per la gara di sabato (ore 16.15) contro il Pescara, in programma allo stadio Dino Manuzzi, alla quale assisterà anche il presidente John Aiello, in arrivo a Cesena nel fine settimana assieme alla famiglia e a una folta pattuglia di americani: in tribuna se ne conteranno almeno una quarantina, tra famigliari (moglie e tre figli, il fratello Michael con moglie e tre figli), soci (certo Peter Ciaccia, mentre non ci saranno i fratelli Scotto, Anthony e Biagio) e amici del presidente bianconero.

Nel frattempo, prosegue a gonfie vele la prevendita: fino a ieri sera erano stati venduti 4.268 biglietti, di cui 152 nel settore ospiti. Considerando i 6.535 abbonati, sono già 10.651 i tifosi bianconeri prenotati per Cesena-Pescara.

De Rose e Piacentini out

Seconda seduta settimanale a Villa Silvia per la squadra bianconera, agli ordini di Toscano e del suo staff. Ieri mattina si sono allenati a parte Piacentini e capitan De Rose, gli unici due giocatori che al momento hanno la certezza di non essere disponibili per la gara contro gli abruzzesi. Toscano potrà allungare le rotazioni offensive con il rientro di Ogunseye, che ha scontato la giornata di squalifica, mentre tutti gli altri sono regolarmente a disposizione. Oggi si replica con un’altra seduta mattutina. Stesso menù per domani e venerdì, giorno della rifinitura.

Fischia Calzavara

Sarà Andrea Calzavara di Varese a dirigere Cesena-Pescara. Avrà per assistenti Fabio Catani di Fermo e Cosimo Schirinzi di Catanzaro, con quarto ufficiale Thomas Bonci di Pesaro. Al quarto anno in Can C, l’arbitro di Varese ha già diretto tre volte in carriera il Cavalluccio: il primo precedente risale al 2-2 di Fermo di due anni fa, mentre nello scorso campionato Calzavara ha arbitrato Cesena-Imolese 4-0 e Cesena-Fermana 1-1, gara in cui sull’1-0 negò un clamoroso rigore ai bianconeri (fallo su Udoh) e lasciò la squadra di Toscano in dieci a inizio ripresa per la contestata espulsione di Ciofi. Sono due i precedenti con il Pescara, che ha sempre vinto con Calzavara nelle sfide della scorsa stagione

contro Gelbison (2-1) e Potenza (5-0).