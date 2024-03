Cesena-Pescara: biglietti a ruba, curva Mare già esaurita, venduti 2.547 tagliandi

Primo giorno di prevendita e primo... sold out. Oggi, in poco meno di quattro ore, sono stati venduti tutti i biglietti di curva Mare per assistere alla gara di sabato prossimo contro il Pescara, che potrebbe mettere in palio la promozione in Serie B. La prevendita per il big-match del sabato di Pasqua prosegue regolarmente per gli altri settori, con i biglietti acquistabili presso il circuito Vivaticket e al Coordinamento (fino a venerdì 9-12.30 e 15-19, sabato 9-16). A questa sera erano stati venduti complessivamente ben 2.547 tagliandi, di cui 58 ospiti.