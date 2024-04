Cesena-Perugia: oltre 9.500 spettatori già prenotati, il programma della festa

Cesena-Perugia (domenica alle 20) promette una grande cornice di pubblico per l’ultima giornata di un campionato memorabile. L’apertura dei cancelli è fissata per le 18.30 e all’ingresso verranno regalate bandierine “Serie B” insieme al ghiacciolo “Bomba”. Nel pre-partita l’esibizione di Mirko Casadei che canterà insieme al pubblico “Romagna capitale”, all’intervallo la sfilata della Primavera di Nicola Campedelli fresca vincitrice del campionato, quindi a fine gara la premiazione del Cesena come squadra vincitrice del girone B da parte del presidente della Lega Pro Matteo Marani.

Per l’occasione il colpo d’occhio del Manuzzi sarà notevole: a ieri sera erano stati venduti ben 3.023 biglietti (di cui 55 per il settore ospiti). Con altri due giorni di prevendita e considerando i 6.535 abbonati, al momento sono 9.558 i tifosi prenotati per la passerella finale di domenica sera.