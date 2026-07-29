Cesena, per ora la certezza in attacco è sempre Shpendi

Passano gli anni, si susseguono gli allenatori e cambiano i moduli (oltre ai compagni di reparto), ma al centro dell’attacco del Cesena si staglia sempre la stessa sagoma: quella di Cristian Shpendi. Ad oggi l’identikit del punto di riferimento della prima linea bianconera non cambia: ha 23 anni, indossa la maglia numero 9, è nato in Italia, ma gioca per l’Albania. Il gemello ha appena inaugurato la sesta stagione da professionista con il Cavalluccio sul petto, un numero che solo capitan Ciofi è riuscito a superare da quando il Cesena è rinato sulle ceneri del fallimento di 8 estati fa. A poco più di un mese dalla fine del mercato, Shpendi continua ad essere uno dei profili più discussi e chiacchierati dell’estate, come accade ormai da qualche anno, ma nel frattempo resta un titolarissimo e soprattutto una certezza nel cantiere bianconero.

Doppia cifra e podio

Lanciato da Viali ed esploso con Toscano in Serie C, al piano superiore Cristian è stato valorizzato da Mignani, risultando letale nella prima parte della stagione del debutto in B (2023-2024), poi è riuscito addirittura a migliorarsi nello scorso campionato, pur avendo chiuso la stagione con due mesi da ala sinistra nel “capolavoro” tattico confezionato da Cole. Se Shpendi dovesse restare in Romagna anche nel mese di agosto, andrebbe a caccia del suo quarto campionato consecutivo in doppia cifra. Da quando è diventato il numero 9 del Cesena, il gemello italo-albanese ha sempre segnato almeno 10 gol a stagione. Più precisamente: 20 reti nel campionato dei record 2023-2024 in C, 11 al debutto in B nella stagione successiva e 12 un anno fa. Totale: 43 gol in 3 stagioni, ai quali va aggiunto il primo gol da professionista in campionato segnato contro la Vis Pesaro al tramonto della stagione 2022-2023, 3 reti in Coppa Italia Frecciarossa tra il 2023 e il 2024 e un gol in Supercoppa di Serie C a Mantova nel 2024. Complessivamente i gol ufficiali con la maglia del Cesena realizzati da Cristian Shpendi sono ben 48 in 139 presenze complessive. Se dovesse restare ancora in Romagna, nella stagione appena cominciata il centravanti bianconero avrà due obiettivi facilmente raggiungibili e di assoluto prestigio: raggiungere quota 150 presenze ufficiali con la maglia del Cesena e realizzare almeno altri 3 gol, che permetterebbero a Shpendi di superare quota 50, attualmente occupata da Emiliano Salvetti, e di diventare il terzo miglior marcatore della storia del club alle spalle dei mostri sacri Agostini e Hubner.

Feeling e mercato