Cesena, per ora la certezza in attacco è sempre Shpendi

Passano gli anni, si susseguono gli allenatori e cambiano i moduli (oltre ai compagni di reparto), ma al centro dell’attacco del Cesena si staglia sempre la stessa sagoma: quella di Cristian Shpendi. Ad oggi l’identikit del punto di riferimento della prima linea bianconera non cambia: ha 23 anni, indossa la maglia numero 9, è nato in Italia, ma gioca per l’Albania. Il gemello ha appena inaugurato la sesta stagione da professionista con il Cavalluccio sul petto, un numero che solo capitan Ciofi è riuscito a superare da quando il Cesena è rinato sulle ceneri del fallimento di 8 estati fa. A poco più di un mese dalla fine del mercato, Shpendi continua ad essere uno dei profili più discussi e chiacchierati dell’estate, come accade ormai da qualche anno, ma nel frattempo resta un titolarissimo e soprattutto una certezza nel cantiere bianconero.