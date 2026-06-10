Cesena, per la panchina è volata tra Pagliuca e Galloppa, Artico verso lo Spezia

Per la panchina del Cesena si profila una lotta a due, che potrebbe (anche) essere decisa dall’inserimento di un terzo incomodo. In rigoroso ordine alfabetico, sono Daniele Galloppa e Guido Pagliuca i due tecnici in primissima fila sul taccuino di Andrea Mancini, che tra domenica e lunedì ha incontrato entrambi ricevendo ottime risposte. A sparigliare le carte, però, potrebbe essere l’inserimento di un altro club, ovvero il Modena, che sta spingendo fortissimo su Galloppa. Dopo aver perso Abate, il club emiliano si è buttato sull’ormai ex allenatore della Fiorentina Primavera mettendo sul tavolo una proposta irrinunciabile e sintetizzata ieri dal nuovo direttore sportivo Nereo Bonato, che ha parlato di un progetto triennale con un allenatore giovane ed emergente che dovrà crescere nel progetto. L’identikit porta proprio a Galloppa, che nel frattempo continua a tenere aperto anche un canale con il Cesena, dove avrebbe l’opportunità di lavorare in quella che è diventata la sua città. Ma il Modena, tra oggi e domani, è pronto ad affondare e a chiudere. Di conseguenza, se il club bianconero vuole puntare davvero sull’ex centrocampista del Parma, molto apprezzato sia da Mancini che dal dg Di Taranto, ha l’obbligo di fare in fretta. Anche alla luce di questo forte pressing dall’Emilia, a Cesena continua ad avanzare il nome di Guido Pagliuca, che è piaciuto tantissimo al nuovo direttore sportivo bianconero e che ripartirebbe molto volentieri dalla Romagna dopo la sfortunata esperienza di Empoli.

Artico allo Spezia?

A proposito di direttori sportivi, Fabio Artico (ancora sotto contratto con il Cesena fino al 30 giugno 2027) potrebbe tornare a lavorare dopo una stagione trascorsa ai box. Su di lui c’è lo Spezia, che potrebbe affidargli la gestione dell’area tecnica dopo la retrocessione in C. Nel caso, Artico dovrà prima risolvere il proprio contratto con il Cavalluccio per poi accasarsi in Liguria, dove è in lizza anche l’ex empolese Gemmi.