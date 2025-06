Cesena, per la difesa c’è un interesse per il 31enne Zaro

Un’altra giornata di incontri e di consultazioni per Filippo Fusco, che rimarrà a Cesena anche oggi prima di rientrare a Napoli nel fine settimana. Il direttore sportivo bianconero continua a lavorare su più fronti, sia in entrata che in uscita. Per alzare i centimetri e l’esperienza in difesa il Cavalluccio valuta il 31enne Giovanni Zaro, chilometrico centrale in uscita dal Modena, che Mignani conosce molto bene: insieme hanno lavorato proprio in Emilia, ai tempi della Serie C, tra il 2019 e il 2021, un biennio che è diventato un trampolino di lancio per entrambi. Nell’ultima stagione Zaro (che piace anche al Benevento) ha disputato 35 partite e segnato un gol (al Manuzzi contro il Cesena) ed è legato da un altro di contratto al Modena, che lo ha inserito nella lista dei partenti. Fusco continua a monitorare anche il reparto portieri, dove il Cavalluccio è “prigioniero” di un domino che riguarda più club. L’ago della bilancia è Jonathan Klinsmann, che il club vorrebbe vendere per realizzare una plusvalenza, ma al momento nessuna squadra di Serie A ha ancora affondato: il Parma è la candidata numero uno, ma ha appena presentato il nuovo allenatore Cuesta e deve ancora capire il destino del titolare Suzuki e le idee del tecnico spagnolo, mentre in Serie B c’è il Palermo, che punta innanzitutto sul ritorno di Audero. Dentro a questo scenario il Cesena attende con fiducia e continua a guardarsi intorno per il sostituto. Demba Thiam è il favorito, ma nella lista di Fusco ci sono altri due portieri, mentre è più defilato l’atalantino Vismara. All’entourage del portiere nato a Dakar e svincolatosi dalla Spal è stato proposto un triennale, che soddisferebbe l’ex portiere della Juve Stabia, sul quale si sono però mossi con insistenza anche il Monza e un club di Serie A.

Oggi, intanto, Di Taranto e Fusco dovrebbero completare lo staff di Mignani: per il ruolo di preparatore dei portiere il favorito è Federico Agliardi, ma attenzione a Davide Micillo, che ha chiuso la sua esperienza triennale a Trento.