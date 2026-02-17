Cesena, per Castrovilli lesione al retto femorale sinistro, Shpendi e Olivieri a parte

L’avventura di Gaetano Castrovilli a Cesena è cominciata in salita. Il trequartista, uscito sabato sera dopo poco più di un quarto d’ora durante il big-match contro il Venezia, si è procurato una lesione muscolare di basso grado al retto femorale della coscia sinistra. Non si tratta di un infortunio particolarmente grave, ma l’ex giocatore del Bari dovrà restare fuori per un paio di settimane: Castrovilli salterà di sicuro la partita di sabato contro lo Spezia e la trasferta di Empoli che chiude il mese di febbraio, mentre potrebbe recuperare per il primo turno infrasettimanale di marzo, nella gara da ex contro il Monza in programma martedì 3 al Manuzzi. Si tratta del secondo stop nel giro di un mese per l’ex campione d’Europa con la Nazionale azzurra, che si era infortunato al retto femorale (ma della coscia destra) anche a gennaio durante la prima gara del 2026 con il Bari a Carrara.

Shpendi e Olivieri a parte

Nella prima seduta di allenamento della nuova settimana, che si è svolta ieri pomeriggio, non hanno lavorato con il gruppo né Shpendi, né Olivieri. Per entrambi, usciti malconci (ma senza lesioni muscolari) dalla sfida di una settimana fa a Chiavari, c’è un cauto ottimismo: i due attaccanti saranno valutati quotidianamente dallo staff medico del Cesena, che spera di poterli inserire in gruppo nella seconda metà della settimana ed averli regolarmente a disposizione sabato contro lo Spezia. Oggi sono in programma due sedute, poi la squadra si allenerà domani pomeriggio, mentre gli allenamenti di giovedì e venerdì sono in programma al mattino. In giornata sono attese le squalifiche di Zaro nel Cesena e di Ruggero nello Spezia.