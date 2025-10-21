Cesena, per Bisoli si rischiano tempi più lunghi

Dopo aver usufruito di un giorno di riposo, ieri pomeriggio il Cesena è tornato ad allenarsi a Martorano per cominciare a preparare la sesta trasferta stagionale, in programma sabato (ore 15) a Bolzano. La buona notizia di ieri riguarda Marco Olivieri, che è rientrato in gruppo e si è regolarmente allenato, mentre Vittorio Magni continua a lavorare a parte. Ancora fuori Dimitri Bisoli, sempre limitato da una fastidiosa infiammazione al pube che rischia di allungare i tempi di recupero. Molto difficile, se non impossibile, che il centrocampista prelevato dal Brescia possa farcela per il Druso e anche per la gara di tre giorni dopo al Manuzzi contro la Carrarese. Nessun problema per Jalen Blesa, che si è regolarmente allenato assieme ai compagni. Oggi doppia razione di lavoro sempre a Martorano.