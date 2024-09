Cesena, per Berti niente fratture, da valutare eventuali lesioni ai legamenti della caviglia

Il Cesena resta in ansia per le condizioni della caviglia destra di Tommaso Berti. Ma la radiografia effettuata nella notte ha escluso fratture ossee. Determinante il fatto che Berti, al momento del violentissimo colpo subìto dall’ex Mattia Caldara, avesse il piede alto: fosse stato appoggiato al terreno, la frattura sarebbe stata inevitabile. Adesso andranno valutati i legamenti con nuovi esami strumentali, che verranno eseguiti nei prossimi giorni, non appena la caviglia si sarà sgonfiata. Solo a quel punto, e dopo aver escluso anche ipotetiche micro-fratture difficili da verificare a caldo, si potranno conoscere i tempi di recupero. Di sicuro, Berti, a cui è stato applicato un tutore per tenergli bloccata la caviglia, sarà assente sabato a Palermo e anche mercoledì 25 a Pisa in Coppa Italia.