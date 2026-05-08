Cesena, per Aiello tempo di summit con Cole e Floccari

Ieri pomeriggio, al termine della conferenza stampa, Ashley Cole si è intrattenuto negli uffici dello stadio con il co-presidente John Aiello, che è arrivato ieri dagli Usa e che sarà presente questa sera al Manuzzi. Insieme hanno parlato anche del futuro, argomento che comunque Cole aveva già toccato anche due settimane fa, al termine di Cesena-Sampdoria, con Mike Melby e con Michael Aiello. La conferma appare scontata, ma ora c’è un ottavo posto da riconquistare per non far finire in modo amaro una stagione iniziata alla grande. Per quanto riguarda il futuro, poi, in giornata John Aiello incontrerà Sergio Floccari, grande favorito per il ruolo di direttore sportivo.