Cesena, Pasquetta con vista play-off. Mignani: «L’obiettivo più importante della stagione è la partita di lunedì a Modena. La Gumina e Russo ci saranno»

Pasquetta con vista play-off. Lunedì alle ore 17.30 allo stadio Braglia di Modena, il Cesena cercherà di difendere i 3 punti di vantaggio sugli emiliani e al tempo stesso proveranno a non perdere di vista il Bari, che affianca i bianconeri in classifica (pugliesi ottavi per lo scontro diretto favorevole sul Cavalluccio). Mignani recupera Russo e conta su La Gumina, che in settimana è tornato a spingere dopo un mese di “gestione” causa un colpo alla caviglia subìto in allenamento: «La Gumina ha fatto una settimana spingendo, adesso sono convinto di poter contare su di lui. Russo ha fatto gli ultimi due allenamenti con la squadra quindi lo considero disponibile. Valuteremo con grande coscienza e serenità».

Cinque partite alla fine, salvezza ormai archiviata e sogno play-off da coltivare. Con un incrocio decisivo a Modena, tanto per cominciare: «Ogni partita ora ha doppio valore. L’obiettivo più importante della stagione è la partita con il Modena, nient’altro. Il focus è quello, sappiamo che è una partita alla quale i tifosi tengono come ci teniamo noi».

Mignani ha allenato il Modena e ha giocato al fianco di Mandelli, tecnico dei canarini: «Ho allenato il Modena durante il Covid, il ricordo in assoluto più bello, al di là dei ragazzi, la figura del presidente (Sghedoni, ora presidente onorario dopo la cessione del club, ndr) che è una persona meravigliosa. Ama il calcio, è piacevole conversare con lui, ha grande personalità. Mandelli? E’ stato un mio compagno, il primo pensiero va al piacere di rincontrarlo e di abbracciarlo perché è un ragazzo in gamba con il quale ho passato del tempo e sono stato bene. Ha preso una squadra che faticava e ha lavorato sul morale».