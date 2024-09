Cesena, parcheggi e viabilità allo stadio: tutto quello che c’è da sapere

In occasione dello svolgimento degli incontri di calcio del Cesena, la viabilità in zona stadio cambierà temporaneamente per garantire a tifosi, squadre, residenti e attività commerciali ordine e piena sicurezza. A questo proposito, il Comune e la Polizia Locale di Cesena, in collaborazione con la Questura, hanno predisposto un piano viabilità che include, inoltre, anche le aree a parcheggio libero per la tifoseria locale collocate nelle zone limitrofe: parcheggio prospiciente al centro commerciale “Montefiore”, parcheggio di via A. Spinelli e parcheggio di piazza Aldo Moro.

“Con la ripartenza degli eventi sportivi, proprio per l’area del ‘Dino Manuzzi’ scatta il piano, condiviso con la Questura, per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Questo strumento organizzativo definito ad hoc – commenta l’Assessore allo Sport e alla Mobilità Christian Castorri – diventa infatti necessario in occasione di grandi eventi come le partite del Cesena Fc che richiamano in città un numero significativo di spettatori. Il tutto è stato predisposto con lo scopo di pianificare ogni spostamento tenendo conto delle esigenze dei fruitori della zona: residenti, tifosi, ma anche dei lavoratori e dei clienti delle attività commerciali presenti. Ringrazio per questo la Polizia Locale e tutte le forze dell’ordine che in occasione delle partite garantiscono ordine e sicurezza dando modo a tutti di vivere questi eventi come una festa”.

Parcheggi

Con riferimento al parcheggio che si trova in prossimità del centro commerciale “Montefiore”, al fine di non rallentare il transito dei tifosi locali e dei clienti delle attività presenti all’interno del polo commerciale, è stata prevista una delimitazione che consentirà l’accesso in maniera scorrevole ai parcheggi locali con la possibilità di raggiungere l’uscita sul retro del centro commerciale direttamente dalla rotonda Sozzi. A disposizione dei tifosi ospiti si conferma invece il parcheggio di piazzale Ricci, con ingresso tra la via Spadolini e l’accesso della Secante, sempre sulla rotonda Lugaresi.

Deflusso a fine partita

A fine partita gli spettatori che avranno parcheggiato nelle aree di via A. Spinelli (Hera) e di piazza Aldo Moro potranno defluire dal retro del centro commerciale impegnando le rotonde “Domeniconi” e “A. Campana”. Da qui sarà facilmente raggiungibile l’ingresso della secante n. 4 percorrendo il viadotto Kennedy, viale Europa e via Cavalcavia oppure immettendosi nella via Cervese e proseguendo lungo le vie Boscone e Madonna dello Schioppo. Una volta arrivati sulla Secante sarà possibile proseguire per la E45, l’autostrada A 14, oppure in direzione Forlì o Rimini, a seconda della zona di provenienza. Questa soluzione garantisce il deflusso di entrambe le tifoserie su percorsi differenti senza nessun tipo di commistione.

Traffico limitato e zone rosse

Via Spadolini sarà chiusa al traffico circa due ore prima e due ore dopo i tempi dell’evento calcistico. Sono confermate inoltre le zone di sicurezza esterne al “Dino Manuzzi”: si tratta delle cosiddette “zone rosse”, ovvero Piazzale Olimpia, parcheggio di piazzale Toscana, via Maratona e via Marche, dove a partire dalle 4 ore che precedono l’appuntamento sportivo alle due ore dopo la conclusione dello stesso non sarà possibile transitare e/o parcheggiare. Per questa ragione, nella fascia oraria indicata, sarà introdotto un divieto di sosta con rimozione. È questa una misura cautelativa necessaria per garantire il deflusso dei tifosi in occasione di situazioni di emergenza.

Pass per persone con disabilità e trasporto pubblico

I posti auto riservati ai possessori di pass per persone con disabilità sono in: via Toscana, via Molise e in un tratto di via del Mare. In questa nuova stagione, anche la fermata e il percorso della linea 6 del trasporto pubblico locale hanno subito variazioni per agevolare il transito. La fermata ora è posta proprio davanti all’ingresso del centro commerciale sulla destra, in via Lucchi.