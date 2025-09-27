Cesena-Palermo, attesi circa 14mila tifosi, “attacco” al record di pubblico della scorsa stagione

Il record dello scorso anno di 13.974 spettatori in occasione di Cesena-Modena 2-2 potrebbe essere superato oggi.

Per la sfida tra i bianconeri e il Palermo si sono già prenotati in 13.491: 5.842 sono i biglietti staccati in prevendita, 7.649 gli abbonamenti venduti a ieri sera (abbonamenti che si potranno acquistare al Coordinamento fino alle 13 di oggi). Dei biglietti venduti in prevendita, 1.509 sono di settore ospiti, in cui possono accedere solo i possessori della “Siamoaquile card” del Palermo.