Cesena, pagati gli stipendi: oggi la fideiussione poi il sì di Pagliuca

Cesena Calcio
  • 16 giugno 2026
Il direttore generale bianconero Corrado Di Taranto
Il direttore generale bianconero Corrado Di Taranto
Guido Pagliuca ai tempi dell’Imolese nella Serie D 2015-2016
Guido Pagliuca ai tempi dell’Imolese nella Serie D 2015-2016

Questa mattina gli stipendi di maggio sono visibili nei conti dei tesserati del Cesena Fc. Alle 23.59 di questa sera scadranno i termini per perfezionare l’iscrizione al prossimo campionato di Serie B. Con una accelerata nell’ultima settimana, il Cesena ha provveduto a saldare, come comunicato alle ore 17.45 di ieri, tutte le mensilità da versare ai tesserati del club per non essere automaticamente bocciati: ieri in mattinata sui conti correnti di giocatori e staff tecnici della prima squadra era arrivato il mese di aprile, i cui bonifici erano stati effettuati venerdì pomeriggio. Poi nel pomeriggio di ieri, con i soldi inviati dagli Usa, sono stati perfezionati i bonifici relativi alla mensilità di maggio, l’ultima spettante per chiudere il cerchio.

Dopo aver sistemato la scorsa settimana tutti i tesserati, staff e giocatori della Primavera, del settore giovanile (e anche i dipendenti, che non rientravano però nel conteggio per l’iscrizione), la proprietà si è messa definitivamente in pari e di conseguenza in regola, rispettando anche l’ultima scadenza della stagione 2025-2026, necessaria per non essere estromessi dal prossimo campionato cadetto. Ma il lavoro del Cesena non è finito qui: oggi dovranno essere inviati agli uffici della Lega Serie B gli ultimi documenti, tra cui la fideiussione, che è stata prodotta nei giorni scorsi e che in giornata dovrà essere vidimata dall’ufficio legale della Lega B prima di tornare indietro controfirmata per l’approvazione definitiva. Si tratta dell’ultimo passaggio burocratico per il completamento dell’iter, che accenderà il definitivo semaforo verde e decreterà l’inizio ufficiale della stagione 2026-2027, che da calendario sportivo comincia il 1° luglio.

E ora tocca a Pagliuca

Ieri pomeriggio è rientrato in Romagna anche il direttore sportivo Andrea Mancini, che continua a lavorare sull’altro fronte caldo che riguarda naturalmente il nuovo allenatore del Cavalluccio. Il figlio d’arte ha le idee chiare da giorni e non ha più nessun dubbio a riguardo: sulla panchina del Cesena vuole mettere a tutti i costi Guido Pagliuca, un profilo molto gradito anche al direttore generale Corrado Di Taranto. Con Pagliuca, che ha messo il Cesena davanti a tutti, è già stato raggiunto l’accordo verbale. L’ex allenatore della Juve Stabia e dell’Empoli ha dato la propria disponibilità ed è pronto a diventare il nuovo tecnico bianconero. Mancini gli ha proposto un contratto di un anno con opzione di rinnovo in caso di salvezza, ma deve ancora convincere definitivamente una residua parte della proprietà e più precisamente la famiglia Aiello (John e Michael), che non ha mai nascosto di voler ripartire da Ashley Cole. Negli ultimi giorni il direttore sportivo ha lasciato spazio alla questione relativa all’iscrizione e farà così anche nella giornata di oggi, per non “intralciare” i lavori della segreteria, ma da domani tutti gli sforzi saranno sull’allenatore, con Mancini che intende annunciare Guido Pagliuca già nella giornata di giovedì, massimo in quella di venerdì, per poi cominciare a pensare alla rosa della prossima stagione assieme al tecnico di Cecina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui