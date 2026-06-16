Cesena, pagati gli stipendi: oggi la fideiussione poi il sì di Pagliuca

Questa mattina gli stipendi di maggio sono visibili nei conti dei tesserati del Cesena Fc. Alle 23.59 di questa sera scadranno i termini per perfezionare l’iscrizione al prossimo campionato di Serie B. Con una accelerata nell’ultima settimana, il Cesena ha provveduto a saldare, come comunicato alle ore 17.45 di ieri, tutte le mensilità da versare ai tesserati del club per non essere automaticamente bocciati: ieri in mattinata sui conti correnti di giocatori e staff tecnici della prima squadra era arrivato il mese di aprile, i cui bonifici erano stati effettuati venerdì pomeriggio. Poi nel pomeriggio di ieri, con i soldi inviati dagli Usa, sono stati perfezionati i bonifici relativi alla mensilità di maggio, l’ultima spettante per chiudere il cerchio.

Dopo aver sistemato la scorsa settimana tutti i tesserati, staff e giocatori della Primavera, del settore giovanile (e anche i dipendenti, che non rientravano però nel conteggio per l’iscrizione), la proprietà si è messa definitivamente in pari e di conseguenza in regola, rispettando anche l’ultima scadenza della stagione 2025-2026, necessaria per non essere estromessi dal prossimo campionato cadetto. Ma il lavoro del Cesena non è finito qui: oggi dovranno essere inviati agli uffici della Lega Serie B gli ultimi documenti, tra cui la fideiussione, che è stata prodotta nei giorni scorsi e che in giornata dovrà essere vidimata dall’ufficio legale della Lega B prima di tornare indietro controfirmata per l’approvazione definitiva. Si tratta dell’ultimo passaggio burocratico per il completamento dell’iter, che accenderà il definitivo semaforo verde e decreterà l’inizio ufficiale della stagione 2026-2027, che da calendario sportivo comincia il 1° luglio.