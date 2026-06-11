Cesena, pagata la mensilità di marzo a calciatori e staff della prima squadra. Domani in arrivo gli stipendi di aprile

Nell’avvicinamento all’iscrizione del Cesena alla prossima Serie B 2026-2027, dopo avere saldato nella mattinata di mercoledì il mese di aprile per quanto riguarda il settore giovanile (calciatori della Primavera sotto contratto e membri di tutti gli staff tecnici), oggi la società ha versato la mensilità di marzo ai tesserati, calciatori e staff tecnici, della prima squadra. Già domani dovrebbero arrivare gli stipendi di aprile per i tesserati della prima squadra, mentre per lunedì sono attesi le mensilità di maggio per prima squadra e settore giovanile in modo da poter depositare la richiesta di licenza nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B.