Cesena-Padova vietata ai tifosi veneti: venerdì sera la curva Ferrovia ospiterà gli studenti romagnoli

Cesena-Padova vedrà il settore ospiti dell’Orogel Stadium-Dino Manuzzi messo a disposizione, a titolo gratuito e in via esclusiva, agli studenti degli istituti scolastici del comune di Cesena, oltre che a tutti i giovani calciatori delle società affiliate insieme a genitori e accompagnatori.

L’Osservatorio ha infatti negato la trasferta ai tifosi del Padova residenti in Veneto, quindi quelli che vivono nelle altre regioni e che decideranno di seguire i biancorossi a Cesena (ne sono attesi una quarantina) saranno sistemati in tribuna laterale. Come già accaduto contro Juve Stabia e Pescara, il Cesena ha ottenuto, grazie alla volontà delle autorità e delle istituzioni nazionali e territoriali, l’apertura straordinaria del settore ospiti per poter far avvicinare i giovani allo stadio in un ambiente sereno e positivo, promuovendo i valori dello sport e di un tifo sano e corretto.