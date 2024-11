Cesena, ora Shpendi non si marca: un gol a partita nelle ultime 5 uscite

Dopo aver sfatato il tabù delle partite che arrivano prima di una sosta, con il blitz di Cittadella, nemmeno questa volta il Cesena è riuscito a sfatare il tabù delle partite che arrivano dopo una sosta. A settembre i bianconeri avevano impattato contro il Modena, a ottobre sono caduti contro la Sampdoria mentre sabato pomeriggio hanno nuovamente pareggiato contro la Reggiana. Proprio come era accaduto contro i canarini dell’altro ex Bisoli, il Cavalluccio ha avuto il grande merito di recuperare un gol di svantaggio agli uomini di Viali ed è uscito dal campo con tanti rimpianti: contro il Modena per non aver sfruttato la superiorità numerica nell’ultimo quarto di partita, contro la Regia per non essere riuscito a segnare più di un gol nonostante un fatturato davvero significativo con 15 conclusioni complessive.

I conti non tornano

Nelle ultime due partite di campionato a cavallo della sosta il Cesena ha tirato complessivamente in porta 20 volte tra Cittadella e Reggiana, un ruolino di marcia che nessuno è riuscito ad avvicinare, nemmeno l’ormai lanciatissimo Sassuolo, che prima di questa giornata aveva tirato quanto il Cavalluccio e che sabato ha calciato nello specchio 9 volte, nella mattanza contro la Salernitana, segnando 4 gol e colpendo una traversa. Pur avendo centrato 20 volte la porta in 180 minuti, nelle ultime due gare il Cesena ha invece segnato solo 3 gol, di cui appena 2 (Bastoni al Tombolato e Cristian Shpendi nel derby) su azione. Con gli aggiustamenti tattici varati da Mignani dopo le due sconfitte consecutive contro Pisa e Sampdoria, che hanno permesso al Cavalluccio di aprire una striscia positiva tuttora in corso di cinque risultati utili consecutivi, non è vero che il Cesena costruisce e tira di meno. I bianconeri hanno sporcato la media solo nella trasferta di Salerno, cioè la gara meno brillante delle cinque, ma per il resto sono sempre stati molto più pericolosi degli avversari. Solo che, nell’ultimo mese, il rapporto tra tiri in porta effettuati e gol realizzati è improvvisamente calato, complice anche il calo di forma di qualche protagonista di inizio stagione (su tutti Kargbo) e lo scarso feeling con la porta di qualche pezzo da novanta (vedi Antonucci), indiscutibile come atteggiamento ma ancora a secco di reti.

Re Mida