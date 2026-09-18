Cesena, omaggio a Dino Manuzzi: la mostra a Sant’Agostino e lo spettacolo al teatro Bonci VIDEO

È stata inaugurata questa mattina a Cesena, nella ex chiesa di Sant’Agostino, la serie di iniziative dedicate a Dino Manuzzi, imprenditore cesenate e storico presidente dell’Associazione Calcio Cesena, figura profondamente legata alla storia economica, sociale e sportiva della città. Un programma che accompagnerà Cesena tra settembre e ottobre 2026 e che, attraverso fotografia, teatro e il coinvolgimento delle scuole secondarie di secondo grado, intende ripercorrere la vita di un uomo che ha lasciato un segno in due mondi apparentemente lontani: quello dell’imprenditoria ortofrutticola e quello del calcio.