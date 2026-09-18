Cesena, omaggio a Dino Manuzzi: la mostra a Sant’Agostino e lo spettacolo al teatro Bonci VIDEO

È stata inaugurata questa mattina a Cesena , nella ex chiesa di Sant’Agostino, la serie di iniziative dedicate a Dino Manuzzi, imprenditore cesenate e storico presidente dell’Associazione Calcio Cesena, figura profondamente legata alla storia economica, sociale e sportiva della città. Un programma che accompagnerà Cesena tra settembre e ottobre 2026 e che, attraverso fotografia, teatro e il coinvolgimento delle scuole secondarie di secondo grado, intende ripercorrere la vita di un uomo che ha lasciato un segno in due mondi apparentemente lontani: quello dell’imprenditoria ortofrutticola e quello del calcio.

Il primo appuntamento è la mostra fotografica ospitata nella chiesa di Sant’Agostino, che aprirà al pubblico da domani, sabato 19 settembre, e sarà visitabile fino a domenica 18 ottobre. Il percorso riunisce fotografie provenienti dall’archivio privato della famiglia Manuzzi, dall’Archivio Zangheri, dall’archivio del Cesena Calcio e dall’archivio del fotografo Ugo Palmas. Immagini edite e inedite compongono così un racconto per immagini dedicato alla vita privata, professionale e sportiva di Manuzzi.

La mostra è curata dallo scrittore Francesco Zani insieme a Pietro Manuzzi, uno dei figli di Dino, al termine di una ricerca condotta tra archivi e testimonianze raccolte sul territorio. Il percorso è articolato in quattro sezioni: ‘Lavoro – dove tutto è cominciato’, dedicata all’attività imprenditoriale; ‘Momenti – gli istanti più belli’, con alcuni degli episodi più significativi della sua vita; ‘Persone – una vita fatta di incontri’, che raccoglie i volti e le relazioni che hanno accompagnato il suo percorso; e infine ‘Magdeburgo – alle porte d’Europa’, dedicata al momento più alto della storia sportiva del Cesena. Una mostra che non vuole raccontare soltanto il presidente del Cesena, ma restituire il ritratto dell’uomo: il figlio della campagna di San Martino in Fiume, l’imprenditore, il marito, il padre e il protagonista di una stagione irripetibile per il calcio cittadino. Le fotografie diventano così tessere di un mosaico nel quale si intrecciano la storia familiare e quella, più ampia, di una città che nel Novecento ha costruito una parte della propria identità attorno all’agricoltura, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

La mostra sarà aperta il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 19.30; il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30. L’ingresso è libero. La sede è la ex chiesa di Sant’Agostino (piazza Aguselli, 42).