Cesena, omaggio a Dino Manuzzi: la mostra a Sant’Agostino e lo spettacolo al teatro Bonci VIDEO

Cesena Calcio
  • 18 settembre 2026
Foto e video Zanotti
Foto e video Zanotti
Cesena, omaggio a Dino Manuzzi: la mostra a Sant’Agostino e lo spettacolo al teatro Bonci VIDEO
Cesena, omaggio a Dino Manuzzi: la mostra a Sant’Agostino e lo spettacolo al teatro Bonci VIDEO
Cesena, omaggio a Dino Manuzzi: la mostra a Sant’Agostino e lo spettacolo al teatro Bonci VIDEO
Cesena, omaggio a Dino Manuzzi: la mostra a Sant’Agostino e lo spettacolo al teatro Bonci VIDEO

È stata inaugurata questa mattina a Cesena, nella ex chiesa di Sant’Agostino, la serie di iniziative dedicate a Dino Manuzzi, imprenditore cesenate e storico presidente dell’Associazione Calcio Cesena, figura profondamente legata alla storia economica, sociale e sportiva della città. Un programma che accompagnerà Cesena tra settembre e ottobre 2026 e che, attraverso fotografia, teatro e il coinvolgimento delle scuole secondarie di secondo grado, intende ripercorrere la vita di un uomo che ha lasciato un segno in due mondi apparentemente lontani: quello dell’imprenditoria ortofrutticola e quello del calcio.

La mostra

Il primo appuntamento è la mostra fotografica ospitata nella chiesa di Sant’Agostino, che aprirà al pubblico da domani, sabato 19 settembre, e sarà visitabile fino a domenica 18 ottobre. Il percorso riunisce fotografie provenienti dall’archivio privato della famiglia Manuzzi, dall’Archivio Zangheri, dall’archivio del Cesena Calcio e dall’archivio del fotografo Ugo Palmas. Immagini edite e inedite compongono così un racconto per immagini dedicato alla vita privata, professionale e sportiva di Manuzzi.

La mostra è curata dallo scrittore Francesco Zani insieme a Pietro Manuzzi, uno dei figli di Dino, al termine di una ricerca condotta tra archivi e testimonianze raccolte sul territorio. Il percorso è articolato in quattro sezioni: ‘Lavoro – dove tutto è cominciato’, dedicata all’attività imprenditoriale; ‘Momenti – gli istanti più belli’, con alcuni degli episodi più significativi della sua vita; ‘Persone – una vita fatta di incontri’, che raccoglie i volti e le relazioni che hanno accompagnato il suo percorso; e infine ‘Magdeburgo – alle porte d’Europa’, dedicata al momento più alto della storia sportiva del Cesena. Una mostra che non vuole raccontare soltanto il presidente del Cesena, ma restituire il ritratto dell’uomo: il figlio della campagna di San Martino in Fiume, l’imprenditore, il marito, il padre e il protagonista di una stagione irripetibile per il calcio cittadino. Le fotografie diventano così tessere di un mosaico nel quale si intrecciano la storia familiare e quella, più ampia, di una città che nel Novecento ha costruito una parte della propria identità attorno all’agricoltura, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

La mostra sarà aperta il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 19.30; il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30. L’ingresso è libero. La sede è la ex chiesa di Sant’Agostino (piazza Aguselli, 42).

A teatro

Il 6 e 7 ottobre, al Teatro ‘Bonci’, andrà in scena ‘Dino Manuzzi. Alle Porte d’Europa’, spettacolo gratuito scritto da Cesare Pomarici e Francesco Zani, con le musiche di Moreno il Biondo. Due serate pensate dalla famiglia Manuzzi per raccontare attraverso il linguaggio del palcoscenico la vita e l’epopea di un uomo che ha attraversato alcune delle pagine più significative della storia economica e sportiva cesenate. Il racconto teatrale nasce da un anno di lavoro, ricerca storica e interviste ai protagonisti dell’epoca. Sarà la voce di Pomarici a condurre il pubblico nella storia di Manuzzi, accompagnata dalla musica di Moreno il Biondo, tra brani di repertorio, musiche originali composte per l’occasione e una nuova canzone inedita. Sul palco sarà presente anche il giovane pianista Riccardo Scarabattoli.

Al centro dello spettacolo ci sono le due grandi avventure della vita di Manuzzi. Da una parte l’impresa ortofrutticola, nata dalle campagne cesenati e cresciuta fino ai mercati europei; dall’altra il calcio, con la presidenza del Cesena dal 1964 al 1980. Sotto la sua guida il Cesena passò dalla Serie C alla Serie B nella stagione 1967-68 e dalla Serie B alla Serie A nel 1972-73. Il punto più alto arrivò nel campionato 1975-76, quando la squadra conquistò il sesto posto in Serie A, ottenendo la storica qualificazione alla Coppa UEFA. Nel settembre del 1976 il Cesena affrontò così il Magdeburgo nella doppia sfida europea: un appuntamento destinato a diventare uno dei simboli della storia sportiva della città e che oggi, a cinquant’anni di distanza, costituisce il filo conduttore delle iniziative dedicate a Manuzzi. Per i risultati ottenuti alla guida della squadra, il Comune di Cesena decise di intitolare a Dino Manuzzi lo stadio cittadino, denominazione che è rimasta anche dopo il completo rifacimento dell’impianto nel 1988.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili alla biglietteria del Teatro ‘Bonci’, aperta dal martedì al sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00, e attraverso il sito ufficiale dell’iniziativa: https://dinomanuzziofficial.it/.

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