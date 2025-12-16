Cesena, oltre 500 tifosi alla Notte Bianconera dedicata a Giulio Benedetti VIDEO GALLERY

total artículos:

Sono sempre numeri importanti quelli del Coordinamento Clubs Cesena per la tradizionale Notte Bianconera, la festa laica di Natale del tifoso bianconero che alla Fiera di Cesena ha riunito circa 520 fedeli del Cavalluccio guidati dal presidente Alessio Checchia. La serata, condotta da Roberto Chiesa e Daniele Magnani, ha visto la partecipazione dei giocatori che tra una foto e un autografo hanno cenato distribuiti nei tavoli dei 12 club del Coordinamento. La squadra era accompagnata dallo staff tecnico di Michele Mignani, dai dirigenti guidati dal dg Corrado Di Taranto e dalla proprietà rappresentata da Nick Aiello. La festa è stata l’occasione per ricordare l’ex presidente Giulio Benedetti, recentemente scomparso, con una esposizione di oggetti, allestita dal Museo Bianconero, che ripercorrono il periodo della sua presidenza (1991-2010). Era stato proprio Benedetti a ideare questa festa annuale del tifo organizzato e tra gli ospiti d’onore c’era la figlia Simona. Presente anche il sindaco Enzo Lattuca.