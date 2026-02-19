Cesena, Olivieri ha recuperato, Shpendi in forte dubbio

Ieri pomeriggio è finalmente arrivata la prima buona notizia da Villa Silvia. Alla seduta di allenamento, agli ordini di Michele Mignani e del suo staff, ha preso regolarmente parte Marco Olivieri, che è dunque pienamente recuperato per la sfida di sabato pomeriggio (ore 17.15) contro lo Spezia.

Continua invece ad aleggiare un punto interrogativo su Cristian Shpendi, che anche ieri si è allenato a parte e che a questo punto è in forte dubbio per la delicata gara contro i liguri. La speranza è che il centravanti italo-albanese possa rientrare con i compagni nell’allenamento di questa mattina, altrimenti sarà davvero difficile vederlo in campo sabato, considerando che poi mancherebbe solo la rifinitura di domani, al termine della quale Mignani dovrà diramare l’elenco dei convocati, del quale non farà parte lo squalificato Zaro, mentre rientrerà Francesconi.

Avanti con Donadoni

Salvo nuovi (e ormai improbabili) ribaltoni, sabato pomeriggio sulla panchina dello Spezia ci sarà regolarmente Roberto Donadoni, che anche ieri ha diretto l’allenamento in Liguria ed è stato confermato dal presidente Stillitano, atteso oggi in Italia. Quanto alla squadra, lo Spezia dovrà rinunciare ai lungodegenti Sarr, Cassata, Bandinelli e Lapadula, mentre non riusciranno a recuperare neppure Di Serio e capitan Hristov. L’unico giocatore che potrebbe farcela è Mattia Valoti, a lungo corteggiato a gennaio da Fusco, mentre l’ex Manolo Adamo dovrebbe giocare titolare nel ruolo di mezzala con i giovani Comotto (figlio dell’ex bianconero Gianluca) e Romano, soprattutto se Valoti non dovesse essere impiegato dall’inizio.