Cesena, ok l’esterno è giusto: Ciervo dribbla, crea e segna

Tre gol nelle ultime 4 partite di campionato e un quarto sfiorato a Frosinone, quando la tavola era già apparecchiata e la partita ancora in bilico. Negli ultimi 25 giorni Riccardo Ciervo ha sfiorato il percorso netto e firmato il 75% delle reti realizzate dal Cesena in campionato, diventando curiosamente anche il capocannoniere della squadra, davanti alle punte titolari Shpendi e Blesa. Solo contro il Palermo l’esterno romano ha sparato a salve. Prima e dopo, invece, Ciervo ha sempre segnato. Il gol del provvisorio 0-1 al Penzo di Venezia, nel giorno dell’ultimo successo dei bianconeri; poi ha provato a riaprire la partita (ma era troppo tardi) a Frosinone con un gol di rapina da due passi, dopo aver sprecato una colossale chance per sbloccare il risultato al tramonto del primo tempo, quando ha centrato l’incredulo Palmisani da due passi sullo 0-0; infine ha inaugurato il derby contro la Reggiana, prima del black-out di 4 minuti che è costato il ribaltone e il ko del Cavalluccio.

Dopo il primo mese e mezzo di campionato, il 23enne prelevato in prestito dal Sassuolo è la nota più lieta di una squadra che aveva proprio bisogno di trovare un tesoro sulla fascia, a differenza di quanto (non) era accaduto un anno fa, quando gli esterni non riuscivano quasi mai a graffiare. Segna tanto, ma soprattutto dribbla più di ogni altro giocatore in B e crea occasioni anche per altri (se poi migliorasse nella rifinitura...).