Cesena, nuovo stop per Castrovilli

Dopo aver usufruito di due giorni di riposo, ieri pomeriggio il Cesena si è ritrovato a Villa Silvia per la ripresa degli allenamenti. Non arrivano buone notizie da Gaetano Castrovilli: il centrocampista bianconero, che si era fermato durante il primo tempo di Cesena-Venezia dello scorso 14 febbraio per una lesione al retto femorale della gamba sinistra (dopo che un mese prima aveva avuto praticamente lo stesso problema, ma all’altra gamba, quando indossava ancora la maglia del Bari), continua ad avvertire fastidio ed è rientrato nuovamente ai box. Per questo motivo non potrà essere a disposizione nella gara contro il Frosinone di sabato prossimo al Manuzzi e verosimilmente neppure tre giorni dopo a Mantova, nel secondo turno infrasettimanale di marzo. Da capire se ci sarà margine per un eventuale recupero sabato 21 contro il Catanzaro o (più probabilmente) se il rientro potrà avvenire solo dopo la sosta di fine mese, quindi a partire dal turno di Pasquetta contro il Sudtirol di Castori. Continua a sentire dolore all’anca Massimiliano Mangraviti, che proprio per questo motivo Mignani non aveva schierato a Modena: il difensore bresciano convive da più di una settimana con questo fastidio e le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente dallo staff medico del Cesena. Infine, si allena a parte Vittorio Magni, che resta in dubbio per la gara di sabato contro i ciociari.