Cesena, nuovo diesse: volata a due

La firma sul contratto era stata posta da John Aiello, presidente del Cesena e unico socio con il potere di firma, a metà della scorsa settimana. Andava solo ufficializzato e l’annuncio è arrivato nel pomeriggio di ieri: Corrado Di Taranto sarà il direttore generale del Cesena per altre due stagioni, fino al 30 giugno 2028. Una scelta nel segno della continuità con la speranza che possa avere una maggiore autonomia in qualche decisione. E non sempre le mani legate in attesa dei board settimanali.

Intanto, fino al 30 giugno svolgerà un doppio ruolo diventando direttore sportivo ad interim fino a quando non sarà deciso il nome del sostituto di Filippo Fusco. Sarà proprio Di Taranto a dare la linea. Numerosi i profili contattati, molti già depennati. Negli ultimi giorni è spuntato Davide Vaira, appena scaricato dal Pisa, che aveva un anno fa portato in A. Ma il preferito di Di Taranto, al momento, pare essere Sergio Floccari, che ha però poca esperienza: dal 1° luglio 2023 al 18 novembre 2024 è stato coordinatore tecnico del settore giovanile del Monza. Quindi, per 8 mesi, fino a quando il Monza ha cambiato proprietà e i vecchi dirigenti sono stati tutti “dismessi”, Floccari è salito in prima squadra in Serie A come braccio destro di Bianchessi, svolgendo anche il ruolo di supervisore dei giocatori in prestito e gestendo i rapporti tra prima squadra e settore giovanile. Licenziato dal Monza, ha trascorso un periodo in Inghilterra ad aggiornarsi e a migliorare la lingua e ora è tornato a San Marino, dove vive dal 2012. Lo si vede spesso al Manuzzi.

Così Di Taranto sul rinnovo: «La rinnovata fiducia nei miei confronti, prima ancora che motivo di sincero orgoglio, rappresenta una grande responsabilità e uno stimolo ulteriore per continuare a dare tutto me stesso per il Cesena. Fin dal mio arrivo ho percepito di essere entrato a far parte non soltanto di una società ricca di storia e blasone, ma di una vera e propria famiglia, che mi ha accolto e sostenuto in ogni momento. Per questa ragione desidero ringraziare tutte le persone con cui ho avuto il piacere di confrontarmi e collaborare in queste prime due stagioni: i dipendenti, i partner, le istituzioni e i nostri tifosi. Sono consapevole che le sfide non mancheranno, ma sono altrettanto convinto che Cesena e il Cesena abbiano tutto ciò che serve per affrontarle, continuando a crescere, ad alimentare il nostro progetto e a farlo insieme, come sa fare una comunità che crede davvero in questo club».

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