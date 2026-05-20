Cesena, nuovo diesse: ora in pole position c’è Mancini

Cesena Calcio
Andrea Mancini ha superato Sergio Floccari nella corsa al ruolo di nuovo direttore sportivo del Cesena
Andrea Mancini ha superato Sergio Floccari nella corsa al ruolo di nuovo direttore sportivo del Cesena

Operazione sorpasso. Entro la fine della settimana (o al massimo del mese) si capirà se sarà stato quello decisivo e soprattutto definitivo, ma ora c’è un nuovo direttore sportivo in pole position per riempire la casella liberata due mesi fa da Filippo Fusco. Si tratta di Andrea Mancini, reduce da un ottimo finale di stagione con la Sampdoria, che ha superato Sergio Floccari dopo l’ultimo giro di consultazioni. Il figlio dell’ex commissario tecnico azzurro ha fatto un’ottima impressione alla proprietà e anche al direttore generale Corrado Di Taranto e potrebbe avere la meglio in volata sull’ex centravanti di Rimini e Lazio, la cui posizione è stata momentaneamente congelata dopo una lunga serie di contatti.

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