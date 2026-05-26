Cesena, nuovo diesse: Mancini a un passo

Stando a quanto rimbalza dagli Usa, Andrea Mancini è vicinissimo a rompere con la Sampdoria e a dire sì al Cesena. Addirittura si vocifera di questione di ore. Mancini dovrebbe incontrare in giornata il ceo dell’area sportivo blucerchiata Fredberg e si va verso un accordo per interrompere un contratto in scadenza il 30 giugno 2027. Se tutto andrà come si attendono dagli Usa, Mancini potrà presto arrivare a Cesena e prendere la prima decisione. Che è legata non al futuro dell’allenatore, ma al futuro di Cole, visto che a oggi per la proprietà americana Cole deve essere l’allenatore del Cesena.