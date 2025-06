Cesena, Nicola Campedelli sarà confermato alla guida della Primavera

Prima di lasciare Cesena, ieri mattina Filippo Fusco ha incontrato Roberto Colacone, che proprio una settimana fa aveva rassegnato le dimissioni da responsabile del settore giovanile del Cesena. All’ex centravanti, ancora legato al Cavalluccio fino al 2026, è stata proposta la risoluzione del contratto. A proposito di settore giovanile, ieri sera il board ha accettato la proposta del direttore generale Di Taranto e dello stesso Fusco: Davide Succi è il nuovo responsabile tecnico e al suo fianco ci sarà Massimo Agostini (provvisto di patentino) nel ruolo di “supervisore”. La prima mossa del nuovo corso riguarderà la Primavera, che anche nella prossima stagione sarà allenata da Nicola Campedelli (nello staff va ancora definita la posizione del preparatore dei portiere Spinelli). Restando sui portieri, dal board è arrivato anche il via libera per Federico Agliardi, che ha bruciato Micillo e sarà annunciato martedì, dopo la chiusura del rapporto con il Rimini.

Nel frattempo, Fusco continua a lavorare per la costruzione della nuova rosa da consegnare a Mignani. Tra i profili che si sono distinti in Serie C nelle ultime stagioni, l’avvocato napoletano osserva con grande interesse l’ormai 22enne Matteo Guidi, duttile centrocampista del Pontedera, che all’occorrenza può essere adattato anche nel ruolo di difensore come braccetto. Classe 2003, Guidi si svincola dal club toscano dopo tre stagioni di C e ben 109 presenze ufficiali con la maglia del Pontedera, con cui nell’ultima stagione ha segnato 1 gol e distribuito 3 assist. Assieme a Emanuele Rao della Spal e a Pierluca Luciani del Messina si tratta di una possibile scommessa su cui puntare a costo zero, mentre è più difficile la strada che porta a Giacomo Corona, centravanti rientrato dal Palermo dopo un’ottima stagione proprio a Pontedera e seguito anche da Reggiana e Virtus Entella: il club rosanero al momento lo cederebbe solo in prestito, una formula che non trova il gradimento di Fusco. In uscita, invece, si allunga l’elenco dei club che hanno chiesto informazioni su Simone Bastoni: oltre all’Avellino ci sono anche Catanzaro e Monza, con il mancino ex Spezia che ha ottime chance di salutare Cesena. Per la porta, in attesa di capire chi affonderà davvero il colpo per Klinsmann (Parma e Palermo in prima fila), resta Demba Thiam il grande favorito: svanito un ritorno alla Juve Stabia, che punta su Confente, il portiere è seguito con interesse anche dal Monza. Il primo nome per la difesa, invece, resta Giovanni Zaro, in uscita dal Modena.