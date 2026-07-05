Cesena, nello staff riecco Perticone e Farina e due profili australiani in arrivo

La prima squadra che il Cesena deve allestire non è quella che scenderà in campo in Serie B tra due mesi e mezzo, ma quella che prenderà posto in panchina o nello spogliatoio al fianco di Alessandro Diamanti fin dalla prossima settimana. Scottato da quanto accaduto quattro mesi fa con Cole, al quale venne affiancato uno staff improvvisato, costruito male e assortito peggio, il club bianconero ha scelto di rinviare di qualche giorno la presentazione dei nuovi collaboratori del tecnico di Prato (che dovrebbe anticipare di un paio di giorni il suo arrivo in Romagna) e di prendersi tutto il tempo possibile per incastrare le tessere nel modo corretto.