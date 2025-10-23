Cesena nel mondo di Castori: a Bolzano c’è uno staff di ex cesenati

Farà un certo effetto non vederlo in campo ma in tribuna, un’abitudine che a Cesena ha ugualmente scritto la storia più o meno 20 anni fa, quando Fabrizio Castori si chiudeva nel gabbiotto assieme al fidato Marino Vernocchi. Anche sabato al Druso l’uomo di Tolentino non sarà in panchina per colpa di una severa squalifica di 3 giornate rimediata contro l’Empoli, e al suo posto prenderà di nuovo posto il “figlio calcistico” Riccardo Bocchini, ex ministro della difesa del Cesena e guida spirituale sul campo di un gruppo che in Romagna ha fatto la storia ed è stato amato da tutto il popolo, perché era umanamente impossibile non affezionarsi o non legarsi allo spessore umano di queste persone. Da quasi un anno Castori e Bocchini guidano una squadra di ex che il Cavalluccio ritroverà dopo il pareggio di un anno fa e dopo la splendida cavalcata del 2018, che aveva anticipato il doloroso fallimento, sopraggiunto in tribunale, dell’Ac Cesena.