Cesena, nel mirino l’attaccante esterno Rao

Dopo aver scelto Davide Succi come sostituto del dimissionario Colacone, da oggi il direttore generale Di Taranto si muoverà con il settore tecnico della Figc per capire come poter eventualmente procedere con l’ex centravanti, sprovvisto dell’abilitazione per poter ricoprire ufficialmente il ruolo di responsabile del settore giovanile. Nel frattempo Fusco continua a lavorare per la costruzione della nuova rosa. Il direttore sportivo del Cesena ha messo nel mirino una vecchia conoscenza: lo spallino Emanuele Rao, che ha visto crescere da vicino due anni fa, quando Fusco lavorava a Ferrara. Classe 2006, reduce da una stagione condita da 37 presenze, 5 gol e 2 assist (in C ha giocato 64 partite in carriera nonostante la giovane età), l’attaccante esterno di Rovereto si svincolerà alla fine del mese dopo la mancata iscrizione della Spal.

Tornando a Colacone, le dimissioni dell’ormai ex responsabile del settore giovanile rischiano di far saltare le cessioni di Coveri al Trento, Perini al Novara e Pitti al Carpi, tre operazioni che stava gestendo proprio Colacone.