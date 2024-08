Cesena, nel corteo degli ultras per la ripartenza spunta l’ex vice presidente Vernocchi

“Ti seguo sempre anche se piove sempre”. Parafrasando un noto coro, i gruppi della Curva Mare hanno aperto il corteo che, prima di Cesena-Carrarese, dalla stazione si è diretto allo stadio. L’appuntamento era fissato per le 17, ma visto il temporale in corso che aveva , costretto i partecipanti a trovare riparo sotto le tettoie del piazzale degli autobus, si era deciso di posticipare la partenza, avvenuta alle 18.10, quando ancora dal cielo scendevano gocce di pioggia.

Siamo tornati

Dietro lo striscione “Siamo tornati”, circa 400 tifosi hanno voluto rievocare un analogo corteo che nell’estate di sei anni fa aveva segnato la volontà di ripartire dopo le macerie lasciate dal fallimento societario. I tifosi hanno seguito il tragitto che ormai tanti anni fa percorrevano a piedi le tifoserie avversarie quando arrivavano in treno a Cesena. In corso Cavour la prima sosta, poi una seconda in via Tito Maccio Plauto, mentre tante persone dalle finestre e dalle strade adiacenti filmavano la sfilata e applaudivano. Intanto aveva cessato di cadere definitivamente la pioggia, che comunque mai aveva messo in discussione lo svolgimento del corteo da parte degli organizzatori, nonostante gli scrosci delle prime ore del pomeriggio avessero fatto temere il peggio. Non sono mancati i cori contro Giorgio Lugaresi, ultimo presidente dell’Ac Cesena. Arrivati in fondo alla via, nei pressi della rotonda Azeglio Vicini, si sono aggiunti altri sostenitori per poi spostarsi all’ingresso della tribuna in attesa della squadra. Tra la folla anche Marino Vernocchi, ex vice presidente bianconero.