Cesena, nel calcio di Diamanti: viaggio dentro la “Sana follia”

Chi lo conosce bene non è certo rimasto sorpreso dal titolo della tesi scelto da Alessandro Diamanti per uscire da Coverciano con il patentino Uefa Pro sottobraccio. “Sana follia” è una specie di ossimoro che descrive perfettamente l’allenatore ma anche l’uomo, un po’ come se Marco Giampaolo si fosse presentato con un volume intitolato “Possesso palla” o se Fabrizio Castori avesse scelto un più incisivo e battagliero “Provocazione chiama ribellione”. Diamanti ha probabilmente scritto un record, trovando lavoro nel giorno della laurea, e per una settimana potrà rilassarsi in quella che è stata la sua seconda casa dal 2019 a oggi, la lontanissima Australia. Dall’altra parte del pianeta ha giocato, insegnato, esultato, allenato e imparato l’inglese, facendosi apprezzare dagli uomini del City Group che controllano anche il Melbourne City, non a caso “vestito” come il più famoso dei City, quello con sede a Manchester, la città dove “Alino” è stato per alcune settimane proprio per studiare l’allenatore più vincente e famoso della holding britannica: Pep Guardiola. E, quando rientrò in Italia per disputare il Torneo di Viareggio con l’Under 23 del Melbourne City, ai colleghi del Tirreno spiegò: «Io non ho un modulo fisso, anche se il 4-3-3 è una sorta di base sulle indicazioni di Guardiola, che è il nostro mentore. Ma la chiave non è cosa proponi, ma come la proponi».