Cesena, nel calcio di Diamanti: viaggio dentro la “Sana follia”

Chi lo conosce bene non è certo rimasto sorpreso dal titolo della tesi scelto da Alessandro Diamanti per uscire da Coverciano con il patentino Uefa Pro sottobraccio. “Sana follia” è una specie di ossimoro che descrive perfettamente l’allenatore ma anche l’uomo, un po’ come se Marco Giampaolo si fosse presentato con un volume intitolato “Possesso palla” o se Fabrizio Castori avesse scelto un più incisivo e battagliero “Provocazione chiama ribellione”. Diamanti ha probabilmente scritto un record, trovando lavoro nel giorno della laurea, e per una settimana potrà rilassarsi in quella che è stata la sua seconda casa dal 2019 a oggi, la lontanissima Australia. Dall’altra parte del pianeta ha giocato, insegnato, esultato, allenato e imparato l’inglese, facendosi apprezzare dagli uomini del City Group che controllano anche il Melbourne City, non a caso “vestito” come il più famoso dei City, quello con sede a Manchester, la città dove “Alino” è stato per alcune settimane proprio per studiare l’allenatore più vincente e famoso della holding britannica: Pep Guardiola. E, quando rientrò in Italia per disputare il Torneo di Viareggio con l’Under 23 del Melbourne City, ai colleghi del Tirreno spiegò: «Io non ho un modulo fisso, anche se il 4-3-3 è una sorta di base sulle indicazioni di Guardiola, che è il nostro mentore. Ma la chiave non è cosa proponi, ma come la proponi».

Diamanti non è un allenatore e neppure un uomo legato ai numeri o alle formule, come spiegò subito dopo: «A me i numeri piacciono poco. La tattica per me è finita, contano i principi di gioco. Se schieri un terzino 15 metri più avanti, ecco che hai già cambiato la squadra. Io voglio qualità e personalità, quella che è mancata negli ultimi 10 anni nel calcio in Italia. Voglio gente che pensa e che fa la giocata, non semplici soldatini».

E ancora: «Il talento esiste, c’è ancora, non è scomparso. Chiediamoci se invece ci sono ancora gli allenatori o le persone disposti ad investire tempo per curare quel talento, perchè la chiave è tutta qui».

Tornando alla sua filosofia, in un’altra intervista rilasciata al portale Mondo Primavera, il nuovo allenatore del Cesena ha passato in rassegna alcuni punti, che probabilmente ripeterà anche nel giorno del suo insediamento ufficiale in Romagna: «Il mio motto è se vuoi, puoi». Vengo dalla filosofia City, dove i ragazzi sono abituati a giocare a calcio, ma per me quello non basta. Per arrivare in alto servono anche concentrazione, mentalità e motivazione».