Cesena, nel 2023 Articò rilevò Stefanelli, ora Stefanelli sostituirà Artico?

Per il terzo anno consecutivo il Cesena ha chiuso una stagione e si avvicina all’estate con direttore sportivo e allenatore sotto contratto. Nel 2023, dopo la dolorosa eliminazione in semifinale playoff contro il Lecco, a libro paga c’erano Stefano Stefanelli e Domenico Toscano che, per motivi diversi, avevano la valigia in mano: alla fine se ne andò solo il primo (al Pisa), mentre il secondo scelse di restare dopo aver flirtato a lungo con il Vicenza.

