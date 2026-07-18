Cesena, Natta non si pone limiti: «Sogno la Serie A e la nazionale»

Subito dopo, il difensore australiano ha esordito così in inglese...«Ho giocato diverse partite in Australia (complessivamente 120, ndr) e credo di poter portare questa esperienza in Italia e a Cesena. In Australia lo stile di gioco è diverso ma voglio portare il mio bagaglio di esperienze, adattare le mie abilità, il mio passato al calcio italiano per rendere al meglio e aiutare».

Quali? È presto detto: «La convocazione in Nazionale maggiore ma, soprattutto, aiutare il Cesena a coronare traguardi importanti come la serie A. Voglio giocare più partite possibili e dare il mio contributo».

Le storie migliori sono quelle ambiziose ma, soprattutto, quelle che si intrecciano, si ricollegano fra loro. Per Natta, infatti, Diamanti è una vecchia conoscenza. Il difensore lo ha incontrato, non solo come allenatore a Cesena...lo ha, addirittura, marcato in campo. La mente vola lontano, verso i ricordi della stagione 2020-2021: Natta, un giovane ad inizio carriera, indossava la maglia dei Western Sydney Wanderers mentre Diamanti, al tramonto della sua storia da calciatore, quella dei Western United. A spuntarla fu il nuovo difensore del Cesena vincendo all’andata, 0-1 e al ritorno con un netto, 5-0: «Ho avuto l’opportunità di giocare contro Diamanti, un grandissimo campione. Era a fine carriera e non correva tanto ma tecnicamente era incredibile. Da allenatore, conosce bene il calcio australiano e italiano, li ha vissuti entrambi. Mi sta aiutando tantissimo ad inserirmi nel gruppo e nei meccanismi». Natta vanta 5 presenze nella nazionale under 23 australiana: «Avere la possibilità di rappresentare la propria nazione è una delle sensazioni migliori che si possano provare. Un’esperienza incredibile che mi aiuterà per spingere, migliorare e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi».

Le caratteristiche in campo di Natta sono...«La calma, la concentrazione, la capacità di gestire e leggere le varie situazioni di gioco. A livello difensivo cerco di lottare su tutti i palloni per poter vincere i ‘tackle’. Da piccolo ho vissuto i Mondiali del 2006, i difensori italiani sono una fonte di ispirazione per me».

Il difensore classe 2002 vuole sognare: “Cesena è una squadra ambiziosa e in costante crescita».