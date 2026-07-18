Cesena, Natta non si pone limiti: «Sogno la Serie A e la nazionale»

Cesena Calcio
Mark Natta, difensore centrale australiano con passaporto italiano, giocava nel Newcastle Jets
Mark Natta, difensore centrale australiano con passaporto italiano, giocava nel Newcastle Jets

Nella suggestiva location dell’hotel Miramonti, a due passi dal lago di Acquapartita dove l’acqua diventa cristallina a contatto con i riflessi del sole cocente di luglio, si è svolta la presentazione del nuovo difensore del Cesena: Mark Natta. Il primo a prendere la parola è stato il direttore sportivo, Andrea Mancini: «Siamo felici di avere Mark con noi, gli auguro un percorso ricco di soddisfazioni».

Subito dopo, il difensore australiano ha esordito così in inglese...«Ho giocato diverse partite in Australia (complessivamente 120, ndr) e credo di poter portare questa esperienza in Italia e a Cesena. In Australia lo stile di gioco è diverso ma voglio portare il mio bagaglio di esperienze, adattare le mie abilità, il mio passato al calcio italiano per rendere al meglio e aiutare».

Sulle caratteristiche che differenziano il calcio australiano da quello italiano, Natta dice: «Trovo quello italiano più veloce e basato sulla fisicità. Voglio mettermi in gioco per raggiungere i miei obiettivi».

Gli obiettivi di Natta

Quali? È presto detto: «La convocazione in Nazionale maggiore ma, soprattutto, aiutare il Cesena a coronare traguardi importanti come la serie A. Voglio giocare più partite possibili e dare il mio contributo».

Le storie migliori sono quelle ambiziose ma, soprattutto, quelle che si intrecciano, si ricollegano fra loro. Per Natta, infatti, Diamanti è una vecchia conoscenza. Il difensore lo ha incontrato, non solo come allenatore a Cesena...lo ha, addirittura, marcato in campo. La mente vola lontano, verso i ricordi della stagione 2020-2021: Natta, un giovane ad inizio carriera, indossava la maglia dei Western Sydney Wanderers mentre Diamanti, al tramonto della sua storia da calciatore, quella dei Western United. A spuntarla fu il nuovo difensore del Cesena vincendo all’andata, 0-1 e al ritorno con un netto, 5-0: «Ho avuto l’opportunità di giocare contro Diamanti, un grandissimo campione. Era a fine carriera e non correva tanto ma tecnicamente era incredibile. Da allenatore, conosce bene il calcio australiano e italiano, li ha vissuti entrambi. Mi sta aiutando tantissimo ad inserirmi nel gruppo e nei meccanismi». Natta vanta 5 presenze nella nazionale under 23 australiana: «Avere la possibilità di rappresentare la propria nazione è una delle sensazioni migliori che si possano provare. Un’esperienza incredibile che mi aiuterà per spingere, migliorare e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi».

Le caratteristiche in campo di Natta sono...«La calma, la concentrazione, la capacità di gestire e leggere le varie situazioni di gioco. A livello difensivo cerco di lottare su tutti i palloni per poter vincere i ‘tackle’. Da piccolo ho vissuto i Mondiali del 2006, i difensori italiani sono una fonte di ispirazione per me».

Il difensore classe 2002 vuole sognare: “Cesena è una squadra ambiziosa e in costante crescita».

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