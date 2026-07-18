Cesena, Natta non si pone limiti: «Sogno la Serie A e la nazionale»

Nella suggestiva location dell’hotel Miramonti, a due passi dal lago di Acquapartita dove l’acqua diventa cristallina a contatto con i riflessi del sole cocente di luglio, si è svolta la presentazione del nuovo difensore del Cesena: Mark Natta. Il primo a prendere la parola è stato il direttore sportivo, Andrea Mancini: «Siamo felici di avere Mark con noi, gli auguro un percorso ricco di soddisfazioni».
Subito dopo, il difensore australiano ha esordito così in inglese...«Ho giocato diverse partite in Australia (complessivamente 120, ndr) e credo di poter portare questa esperienza in Italia e a Cesena. In Australia lo stile di gioco è diverso ma voglio portare il mio bagaglio di esperienze, adattare le mie abilità, il mio passato al calcio italiano per rendere al meglio e aiutare».
Sulle caratteristiche che differenziano il calcio australiano da quello italiano, Natta dice: «Trovo quello italiano più veloce e basato sulla fisicità. Voglio mettermi in gioco per raggiungere i miei obiettivi».