Cesena, monte ingaggi: rispetto al 2025 costi abbassati di circa un milione

Un risparmio complessivo di circa un milione di euro. Rispetto alla scorsa stagione, osservando la tabella degli emolumenti dei club associati elaborata dalla Lega B, il Cesena è riuscito ad abbassare i costi. Lo ha fatto soprattutto in una delle tre macroareee analizzate: quella dedicata ai dirigenti dell’area sportiva, nella quale rientrano tutti coloro che hanno un contratto federale da direttore sportivo, al netto del ruolo nell’organigramma. Per quanto riguarda il monte ingaggi dei calciatori, le differenze rispetto alla scorsa stagione sono minime: un anno fa il club bianconero ha speso 10 milioni e 356mila euro (quota al lordo) tra parti fisse e variabili, mentre quest’anno la cifra scende leggermente e si passa a 10 milioni e 154mila euro. La parte fissa è praticamente la stessa della scorsa stagione, mentre cala di 300mila euro la parte variabile. Calano, a distanza di 12 mesi, anche gli emolumenti per i tecnici (tutti coloro che hanno un contratto federale da allenatore, in prima squadra e nel settore giovanile): nella scorsa stagione il Cesena ha speso 1 milione e 408mila euro (ai quali vanno aggiunti i soldi sborsati per Cole nell’ultima parte della stagione), mentre quest’anno la spesa supera di poco il milione di euro (1 milione e 99mila euro). La differenza più corposa, invece, riguarda gli emolumenti per i dirigenti dell’area sportiva. Un anno fa il Cesena ha speso più di un milione di euro (1 milione e 70mila) avendo sotto contratto due direttori sportivi (oltre a Fusco c’era ancora Fabio Artico, che martedì prossimo tornerà per la prima volta da ex con l’Empoli), mentre quest’anno la spesa è di 679mila euro tra parti fisse e variabili. In totale, nella stagione 2025-2026, il club ha speso 12 milioni e 835mila euro (dal conteggio è escluso Cole, arrivato a marzo con i collaboratori Riza e Stringara), mentre il monte ingaggi complessivo della stagione in corso è di 11 milioni e 932mila euro, che colloca il Cesena in 11a posizione (un anno fa i bianconeri erano decimi). Considerando solo il monte ingaggi dei calciatori, il Cavalluccio scende al 12° posto alle spalle di Palermo, Cremonese, Sampdoria, Pisa, Verona, Avellino, Benevento, Modena, Padova, Mantova e Catanzaro e appena sopra all’Empoli. Un anno il Cesena occupava il 9° posto.