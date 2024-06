Cesena, mirino su Compagnon, esterno della Juve ex Feralpi

Dopo aver trovato l’accordo con D’Aversa, pronto a firmare un biennale con il Cesena, Fabio Artico è al lavoro per definire la risoluzione con Toscano, che saluterà il Cavalluccio e passerà al Catania. Nel frattempo, tra le idee di mercato del Cesena, oltre a Merola c’è un altro esterno offensivo: Mattia Compagnon, classe 2001, rientrato alla Juve dopo una stagione da 29 presenze e 5 gol al debutto in B con la Feralpi. Intanto la campagna abbonamenti sale a quota 773 in due giorni (ieri 373 le tessere vendute).