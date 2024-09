Cesena, mini-abbonamento per le gare contro Modena, Sampdoria e Cosenza

Un mini abbonamento per le prossime tre partite casalinghe del Cesena. Il nuovo mini abbonamento del Cavalluccio che permetterà di assistere alle tre sfide contro Modena (venerdì 13 settembre ore 20:30), Sampdoria (sabato 19 ottobre, orario da definire) e Cosenza (sabato 14 dicembre, orario da definire) ad un prezzo speciale rispetto all’acquisto dei singoli biglietti per ogni match.

Tutti i tifosi che non siano già in possesso della tessera stagionale, potranno acquistare il pack che consente di accedere all’Orogel Stadium Dino Manuzzi per le tre importanti sfide casalinghe con un unico tagliando e la sicurezza di avere sempre a disposizione lo stesso posto sugli spalti, risparmiando più del 20% rispetto all’acquisto di tre singoli biglietti.

Sconti sulla maglia di gara

Inoltre, coloro che sottoscriveranno il pack “Tremeranno Tutte” potranno anche usufruire di uno sconto dedicato per l’acquisto della maglia gara del Cavalluccio, presso lo Store ufficiale di Piazza Amendola. La promozione fissa a € 69,00 (anziché € 79,00) il prezzo delle nuove maglie gara bianconere, senza alcun costo per l’eventuale personalizzazione dell’articolo. Per sfruttare questa speciale scontistica sarà sufficiente presentarsi al Cesena FC Store fornendo il proprio nominativo al momento dell’acquisto.

Il via oggi alla vendita

“Tremeranno tutte” potrà essere sottoscritto a partire dalle ore 15:00 di oggi, mercoledì 4 settembre, sul circuito Vivaticket, sia online che presso tutti i punti vendita abilitati, oltre che presso il Centro Coordinamento Clubs nei seguenti orari di apertura:

da mercoledì 4 a venerdì 6 settembre dalle 15:00 alle 19:00;

sabato 7 settembre dalle 9:00 alle 12:30;

da lunedì 9 a venerdì 13 settembre dalle 9:00 alle ore 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00.

I prezzi

Questi i prezzi del pacchetto per le tre gare contro Modena, Sampdoria e Cosenza per il quale sono previste due tariffe, una intera ed un’altra destinata agli Under 18:

TRIBUNA NUMERATA

Intero € 115,00

Under 18 € 45,00

DISTINTI SUPERIORI

Intero € 70,00

Under 18 € 30,00

DISTINTI INFERIORI

Intero € 60,00

Under 18 € 25,00

La prevendita di Cesena-Modena con l’introduzione dei prezzi dinamici

Sempre a partire dalle ore 15:00 di oggi, mercoledì 4 settembre sarà attiva anche la prevendita dei tagliandi per la singola partita Cesena - Modena, valida per la 5° giornata di Serie BKT 2024/2025 ed in programma venerdì 13 settembre alle ore 20:30 presso l’Orogel Stadium Dino Manuzzi.

I tagliandi per il derby contro i gialloblù saranno disponibili sul sito Vivaticket, presso il Coordinamento Clubs Cesena e anche in tutti i punti vendita abilitati Vivaticket.

A partire da questo match, e per tutti i successivi impegni casalinghi, sarà attivo il nuovo sistema di prezzo dinamico dei biglietti che prevede la suddivisione del periodo di prevendita in tre fasi temporali, caratterizzate ciascuna da un prezzo differente. L’importo del prezzo dei tagliandi varierà rispetto alle tariffe intere previste, in base all’analisi di numerosi fattori correlati al prossimo match e all’andamento della prevendita stessa.

Si ricorda che il settore Curva Mare non sarà in vendita perché già esaurito e si elencano di seguito i prezzi dei biglietti validi nella 1° fase di prevendita attiva da mercoledì 4 a domenica 8 settembre.

I prezzi della seconda fase, in vigore da lunedì 9 a venerdì 13 settembre, e della vendita ai botteghini dell’Orogel Stadium, dalle ore 18:30 di venerdì 13 settembre, saranno resi noti in corrispondenza della data di avvio delle medesime fasi di vendita.

Prezzi da mercoledì 4 a domenica 8 settembre

TRIBUNA VIP

biglietto intero € 65

biglietto ridotto € 45

biglietto junior € 5

TRIBUNA NUMERATA

biglietto intero € 50

biglietto ridotto € 35

biglietto junior € 5

DISTINTI SUPERIORI

biglietto intero € 30

biglietto ridotto € 22

biglietto junior € 5

DISTINTI INFERIORI

biglietto intero € 25

biglietto ridotto € 16

biglietto junior € 5