Cesena, Mignani verso Empoli: “Con i direttori il confronto è costante, la proprietà non l’ho sentita”

Sabato al Castellani di Empoli (ore 15) il Cesena di Michele Mignani è chiamato a interrompere la striscia negativa di sconfitte. Le parole del tecnico bianconero alla vigilia: “L’obiettivo è fare punti con tutti visto l’ultimo trend negativo, anche se ritengo che tra i punti fatti e le prestazioni non ci sia stata corrispondenza. Dobbiamo capire meglio i momenti della partita per portare a casa almeno un pareggio. Siamo una squadra che ha entusiasmo per andare aggredire l’avversario e vincere: questo probabilmente può compromettere la fase difensiva. Le gambe stanno bene ma a volte la testa è un po’ troppo leggera e può non farci percepire il pericolo”.

Sull’avversario di domani che non vince dalla gara di andata: L’Empoli non sta facendo il campionato che si aspettava, ma rimane una squadra forte”. Sul rapporto con la società: “Il confronto con i direttori è costante, la proprietà non l’ho sentita. Siamo consapevoli del momento e di lavorare tutti per lo stesso obiettivo. Ma la situazione non è drammatica”. Sul portiere: “Klinsmann lo vedo sereno, può avere avuto un momento di calo ma non ritengo che le prestazioni di un singolo possano determinare il risultato. Ha lavorato bene anche questa settimana ed è consapevole dei suoi mezzi”.