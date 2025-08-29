Cesena, Mignani presenta la sfida con l’Entella: “Tanti nuovi stimoli per questa nuova stagione”

Dopo il buon esordio in campionato a Pescara, Michele Mignani presenta la gara di domani sera contro l’Entella: “Ho tanti stimoli per questa nuova stagione. Poi è un vantaggio avere circa la metà di giocatori dello scorso anno”. Sulla formazione anti Entella e la possibilità di confermare l’undici vittorioso all’Adriatico il tecnico bianconero non si sbilancia: “Probabilmente lo scorso anno non abbiamo mai giocato con la stessa formazione iniziale per due gare di fila, anche perché devo sempre dare la possibilità a tutti di allenarsi per guadagnarsi un posto in squadra”.

Sugli ultimi arrivati: “Castagnetti devo ancora vederlo in allenamento , Amoran lo abbiamo voluto per completare il reparto, Olivieri non è al 100% ma si sta mettendo velocemente al pari dei compagni. Numericamente ci siamo, bisogna comunque valutare se c’è la possibilità di qualche ciliegina finale e capire se tutti si sentono motivati di restare a Cesena”. Infine sul ruolo di Berti: “È un giocatore che ha qualità e valore indipendentemente se gioca 10 metri più avanti o più indietro, più a destra o più a sinistra. E’ un giocatore moderno con ha ancora tanto margine di miglioramento”.