Cesena, Mignani presenta la sfida col Mantova: “Dovremo essere lucidi, Frabotta ha recuperato”

Michele Mignani ha parlato alla vigilia di Cesena-Mantova in programma domani (ore 19.30) che segue il pareggio con rammarico di Padova: “La cosa più importante è dare continuità di prestazioni che vuole dire fare dei punti. Speriamo in futuro di raccoglierne qualcuno inaspettato”. Contro il Mantova di Possanzini i bianconeri affrontano un avversario che fa del possesso palla il suo marchio di fabbrica: “ Per evitare il rischio di correre a vuoto, noi dobbiamo essere lucidi nel sapere quando possiamo concedere loro il palleggio e quando invece dobbiamo forzare la prsssione per andare a prendere palla. Possanzini sta facendo un gran lavoro al di là dei risultati”. Mignani conta di avere a disposizione Frabotta: “Sta bene ha smaltito l’affaticamento” Poi allarga il discorso ad altri giocatori: “Sono contento di chi sta giocando meno e di quelli che entrano. Amoran: ha grande intensità, è cresciuto molto dal suo arrivo ed è pronto per giocare. Come per Piacentini arriverà il suo momento. Arrigoni: ci conosciamo da tanto tempo, l’ho voluto io a Cesena, sta facendo un percorso di crescita dopo il grave infortunio dello scorso campionato che richiede tempo. Sta dando un grande contributo alla squadra anche senza entrare in campo”.