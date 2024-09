Cesena, Mignani preoccupato per Berti: “Ha preso una brutta botta, speriamo bene” VIDEO

Primo pareggio del Cesena targato Mignani e il tecnico bianconero è il primo ad arrivare in sala stampa: “Conoscevamo il valore del Modena, fisico e organizzato. Ho visto una gara equilibrata, nel primo tempo siamo stati bravi a non disunirci, poi dopo il 2-2 abbiamo subito la reazione del Modena e credo che il risultato sia giusto. In avvio di gara abbiamo fatto fatica, non riuscivamo a trovare spazi e dobbiamo essere bravi anche in gare come questa. Magari qualcuno di noi era sottotono, ma ci può stare”.

Come sta Berti? “Si è fatto male, ha preso una brutta entrata, speriamo sia meno grave da quello che si è visto nelle immagini. Ora sente dolore, speriamo bene, vedremo dopo gli esami”.

L’analisi della partita è lucida: “Il carattere si è visto, ma dobbiamo essere bravi a giocare anche quando le gare si sporcano e gli avversari sono bravi a toglierci gli spazi”.

I gol subiti come li analizza? “Il loro 0-1 è stato il primo tiro in porta, il secondo su palla inattiva con rete di un ragazzone di uno e novanta e rotti... voglio rivederli, ma c’è sempre un po’ di demerito quando si prende gol. Antonucci? Lui ha 90 minuti nelle gambe mentre Kargbo l’ho visto solo ieri. In ogni caso Antonucci ha fatto una buona prova”.